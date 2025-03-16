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В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге прошла встреча с представителями кикшеринговых компаний
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге заместитель мэра Рустам Галямов провёл встречу с руководителями кикшеринговых компаний, в ходе которой обсуждалось соблюдение ПДД и правил пользования самокатами их арендаторами.
О чём конкретно шёл разговор, не уточняется. Однако на сайте города, где мэрия сообщила о прошедшей встрече, помимо этого говорится, что контролировать соблюдение правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и дорожного движения будут сотрудники ГАИ и «штрафёры».
По данным 66.ru, в их числе будут представители «Русской общины». Кроме них, как пишет ресурс, пообещали проводить с самокатчиками «профилактические беседы» сообщества мотоциклистов.
Следующая встреча с представителями местных отделений кикшеринговых компаний должна будет состояться в ближайшую пятницу, 28 марта, в ходе которой, как утверждают в мэрии, вопросы соблюдения правил будут обсуждаться более конкретно.
Напомним, в опросе на тему ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), опубликованном мэрией уральской столицы, почти треть проголосовала за полный запрет электросамокатов.
О чём конкретно шёл разговор, не уточняется. Однако на сайте города, где мэрия сообщила о прошедшей встрече, помимо этого говорится, что контролировать соблюдение правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и дорожного движения будут сотрудники ГАИ и «штрафёры».
«Последние являются работниками компаний, патрулирующими улицы и фиксирующими нарушения пользователей»,
– говорят в администрации.
По данным 66.ru, в их числе будут представители «Русской общины». Кроме них, как пишет ресурс, пообещали проводить с самокатчиками «профилактические беседы» сообщества мотоциклистов.
Следующая встреча с представителями местных отделений кикшеринговых компаний должна будет состояться в ближайшую пятницу, 28 марта, в ходе которой, как утверждают в мэрии, вопросы соблюдения правил будут обсуждаться более конкретно.
Напомним, в опросе на тему ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), опубликованном мэрией уральской столицы, почти треть проголосовала за полный запрет электросамокатов.
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