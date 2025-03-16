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В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге прошла встреча с представителями кикшеринговых компаний

15.07 Вторник, 25 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге заместитель мэра Рустам Галямов провёл встречу с руководителями кикшеринговых компаний, в ходе которой обсуждалось соблюдение ПДД и правил пользования самокатами их арендаторами.

О чём конкретно шёл разговор, не уточняется. Однако на сайте города, где мэрия сообщила о прошедшей встрече, помимо этого говорится, что контролировать соблюдение правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и дорожного движения будут сотрудники ГАИ и «штрафёры».

«Последние являются работниками компаний, патрулирующими улицы и фиксирующими нарушения пользователей»,

– говорят в администрации.


По данным 66.ru, в их числе будут представители «Русской общины». Кроме них, как пишет ресурс, пообещали проводить с самокатчиками «профилактические беседы» сообщества мотоциклистов.

Следующая встреча с представителями местных отделений кикшеринговых компаний должна будет состояться в ближайшую пятницу, 28 марта, в ходе которой, как утверждают в мэрии, вопросы соблюдения правил будут обсуждаться более конкретно.

Напомним, в опросе на тему ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), опубликованном мэрией уральской столицы, почти треть проголосовала за полный запрет электросамокатов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:43 Объявленного в федеральный розыск из-за неуплаченных алиментов омича задержали в Екатеринбурге
15:07 В преддверии сезона электросамокатов в Екатеринбурге прошла встреча с представителями кикшеринговых компаний
14:00 Прокуратура и СК заинтересовались видео с избиением девочки в Екатеринбурге
12:47 У резиденции свердловского губернатора продолжаются пикеты против мусорного полигона в Сысертском районе
12:25 Счётная палата Екатеринбурга устранила нарушений на 1,3 миллиарда рублей при расходовании бюджета
11:53 В свердловских школах начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
11:15 В Кольцово пассажиру не разрешили провести с собой саженец неизвестного растения из ОАЭ
10:38 Прокуратура взяла на контроль расследование наезда автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
10:22 В здании Свердловского областного суда ко Дню Победы открылась выставка
09:22 Три человека пострадали при наезде автобуса на пиломатериалы в Свердловской области
08:43 Пожарные спасли 17 детей при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
21:09 Пойманные в Нижнесергинском районе с крупной партией наркокурьеры услышали приговор
21:02 В Свердловской области пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в пиломатериалы
20:39 Состояние трёх жилых домов привлекло внимание прокуратуры в Нижнем Тагиле
20:12 «Дни архитектурного наследия» в Екатеринбурге начались раньше времени
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