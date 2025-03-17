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В выходные на территории Свердловской области вновь резко выросло количество пожаров

18.30 Понедельник, 24 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Сказалось ли похолодание или в выходные уральцы ослабили бдительность при обращении с огнём, но на протяжении уикенда на территории Свердловской области в очередной раз резко возросло количества пожаров. Об этом свидетельствуют сводки МЧС России за два последних дня.

Согласно данным МЧС России, в Свердловской области в субботу, 22-го марта произошло 17 пожаров (4 из них – в жилом секторе), а в воскресенье, 23-го марта — 18 пожаров, подавляющее число которых — 13 — относилось к жилому сектору. К сожалению, не обошлось без жертв.

В субботу в пожаре погиб житель города Кушва. Его тело пожарные нашли в пятиэтажке. Ещё шестерых жителей загоревшегося здания им удалось спасти, выводя на улицу при помощи специальных средств. Ещё дюжина человек успели эвакуироваться сами, убегая от огня, а ещё больше — от едкого дыма. И ведь столько бед доставило не самое крупное возгорание, охватившее 15 квадратных метров.

Гораздо масштабнее горело в селе Глинское Режевского городского округа, где огонь, выбившийся из-под контроля в двухквартирном жилом доме, в итоге перекинулся и на деревянные постройки во дворе. Общая площадь пожара составила 132 квадратных метров. При этом на пожар прибыло не так уж много огнеборцев — всего 13 человек. Возможно, поэтому на борьбу с пожаром у них ушло без малого два часа.

Пожар в селе Глинское стал самым крупным в минувшие выходные. К счастью, он обошёлся без жертв. Да, и в целом воскресные пожары, при большом их количестве, ничьему здоровью не повредили и ничью жизнь не унесли.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:46 Житель села Никольское вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора
15:21 Искусственный интеллект стал рабочим инструментом каждого третьего специалиста на Урале
13:53 Отравившаяся клиентка «Быстрого лося» добилась компенсации в 46,5 тысячи рублей
13:19 Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга пробила очередной потолок
12:50 В свердловском посёлке сотрудники ДПС задержали подростка на питбайке
12:42 У екатеринбуржцев спросили мнение о срочности ремонта улиц в Академическом
11:45 120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
11:27 Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме
10:49 Родители штурмуют новую 314-ю школу в Пионерском районе Екатеринбурга
09:04 В медицинской сфере Свердловской области сохраняется кадровый голод
08:33 С двух водоёмов спасли застрявших на льдинах рыбаков в Свердловской области
17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
16:45 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области
15:39 В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
14:45 51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов
13:39 В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная операции «Труба», проведенной в Курской области
13:07 Глава СК запросил повторный доклад по делу об издевательствах в школе над сыном военного в Невьянске
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