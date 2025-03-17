В выходные на территории Свердловской области вновь резко выросло количество пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сказалось ли похолодание или в выходные уральцы ослабили бдительность при обращении с огнём, но на протяжении уикенда на территории Свердловской области в очередной раз резко возросло количества пожаров. Об этом свидетельствуют сводки МЧС России за два последних дня.Согласно данным МЧС России, в Свердловской области в субботу, 22-го марта произошло 17 пожаров (4 из них – в жилом секторе), а в воскресенье, 23-го марта — 18 пожаров, подавляющее число которых — 13 — относилось к жилому сектору. К сожалению, не обошлось без жертв.В субботу в пожаре погиб житель города Кушва. Его тело пожарные нашли в пятиэтажке. Ещё шестерых жителей загоревшегося здания им удалось спасти, выводя на улицу при помощи специальных средств. Ещё дюжина человек успели эвакуироваться сами, убегая от огня, а ещё больше — от едкого дыма. И ведь столько бед доставило не самое крупное возгорание, охватившее 15 квадратных метров.Гораздо масштабнее горело в селе Глинское Режевского городского округа, где огонь, выбившийся из-под контроля в двухквартирном жилом доме, в итоге перекинулся и на деревянные постройки во дворе. Общая площадь пожара составила 132 квадратных метров. При этом на пожар прибыло не так уж много огнеборцев — всего 13 человек. Возможно, поэтому на борьбу с пожаром у них ушло без малого два часа.Пожар в селе Глинское стал самым крупным в минувшие выходные. К счастью, он обошёлся без жертв. Да, и в целом воскресные пожары, при большом их количестве, ничьему здоровью не повредили и ничью жизнь не унесли.