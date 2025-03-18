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На окраине Екатеринбурга в канаву выбросили комнатную собаку
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В микрорайоне Уралмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга нашли брошенную собаку. Она лежала в канаве в районе садового товарищества.
Неизвестно, насколько «чистая» по породе, но найденная собачка по всем признакам — чихуахуа. Это комнатная порода собак, которая считается одной из самых малорослых и одновременно — одной из самых верных. К сожалению, в данном случае верность не проявили люди. Судя по всему, комнатная собачка стала не нужна хозяевам и её попросту выкинули «за ненадобностью». Об этом говорят и собачьи принадлежности, которые лежали здесь же в канаве на улице Народного Фронта.
Неизвестно сколько времени просидела собака в канаве, но она явно пережила холодную, с сильным ветром, ночь. Нашедшие её отмечают, что вещи, вместе с которыми выбросили собаку, успели примёрзнуть к земле.
Обречённой погибнуть собаке всё же повезло — её передали на попечение в приют «Клякса». Там по уже протоптанному пути сначала отнесли брошенку в ветклинику, чтобы проверить состояние здоровья и стерилизовать. В дальнейшем собака будет жить среди сотен других постояльцев «Кляксы», если не удастся пристроить её в надёжную семью.
Для желающих помочь «Кляксе» оплатить анализы и стерилизацию собаки, вот реквизиты:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
PS Бдительные читатели телеграм-канала Вечерние Ведомости обратили внимание, что найденая собака больше похожа на карликового пинчера. Спорить не будем, тем более, что возможно, это помесь нескольких пород.
Неизвестно, насколько «чистая» по породе, но найденная собачка по всем признакам — чихуахуа. Это комнатная порода собак, которая считается одной из самых малорослых и одновременно — одной из самых верных. К сожалению, в данном случае верность не проявили люди. Судя по всему, комнатная собачка стала не нужна хозяевам и её попросту выкинули «за ненадобностью». Об этом говорят и собачьи принадлежности, которые лежали здесь же в канаве на улице Народного Фронта.
Неизвестно сколько времени просидела собака в канаве, но она явно пережила холодную, с сильным ветром, ночь. Нашедшие её отмечают, что вещи, вместе с которыми выбросили собаку, успели примёрзнуть к земле.
Обречённой погибнуть собаке всё же повезло — её передали на попечение в приют «Клякса». Там по уже протоптанному пути сначала отнесли брошенку в ветклинику, чтобы проверить состояние здоровья и стерилизовать. В дальнейшем собака будет жить среди сотен других постояльцев «Кляксы», если не удастся пристроить её в надёжную семью.
Для желающих помочь «Кляксе» оплатить анализы и стерилизацию собаки, вот реквизиты:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
PS Бдительные читатели телеграм-канала Вечерние Ведомости обратили внимание, что найденая собака больше похожа на карликового пинчера. Спорить не будем, тем более, что возможно, это помесь нескольких пород.
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