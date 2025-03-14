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В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
Фото: ГИБДД Свердловской области
15 марта в 14:30 в Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадал 15-летний подросток. Инцидент случился напротив дома № 165в по улице Белинского, когда мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
По информации ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», двигаясь по улице Белинского, при повороте налево неожиданно увидел пешехода, который выбежал на проезжую часть. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Подростка доставили в детскую городскую больницу с травмами, после оказания помощи отпустили домой.
«По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучаются несовершеннолетние на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних», — сообщает ГИБДД.
По информации ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», двигаясь по улице Белинского, при повороте налево неожиданно увидел пешехода, который выбежал на проезжую часть. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Подростка доставили в детскую городскую больницу с травмами, после оказания помощи отпустили домой.
«По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучаются несовершеннолетние на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних», — сообщает ГИБДД.
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