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В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора

13.29 Воскресенье, 16 марта 2025
Фото: ГИБДД Свердловской области
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15 марта в 14:30 в Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадал 15-летний подросток. Инцидент случился напротив дома № 165в по улице Белинского, когда мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

По информации ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», двигаясь по улице Белинского, при повороте налево неожиданно увидел пешехода, который выбежал на проезжую часть. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось. Подростка доставили в детскую городскую больницу с травмами, после оказания помощи отпустили домой.

«По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучаются несовершеннолетние на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних», — сообщает ГИБДД.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:23 Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
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10:43 Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
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21:16 Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение
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