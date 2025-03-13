Белинка зовёт поиграть в куклы народа манси

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Через пару дней, 20 марта, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится лекция «Куклы народа манси», организованная в рамках долгоиграющего цикла «Манси — лесные люди». Слушателям расскажут о традициях создания кукол у этого северного народа, их культовом и утилитарном значении, а также о том, какие из них сохранились до наших дней.Лектором выступит Наталья Бердюгина — путешественник, врач, директор Историко-этнографического парка «Земля Предков» и член Русского географического общества. Она поведает, что куклы у манси могли служить не только игрушками, но и оберегами, что использовались в обрядах и даже выполняли вспомогательные функции в быту.Особое внимание рассказчица уделит редким мансийским куклам, некоторые из которых удалось реконструировать. Посетители библиотеки смогут увидеть их на специально подготовленной выставке. В экспозиции будут представлены как традиционные образцы кукол, так и современные вариации, сохранившие элементы старинного мастерства.Начало лекции в 18.00, местом проведения станет Центр депозитарного хранения документов на пятом этаже здания пристроя Белинки. Вход свободный.