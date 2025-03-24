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Генпрокуратура возьмет под надзор экзаменационную кампанию
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил нижестоящим сотрудникам обеспечить надзор за проведением государственной итоговой аттестации и процессами зачисления в старшие классы школ, колледжи и вузы. Прокуроры всех регионов получили указание проверить соблюдение конституционных прав учащихся при получении образования.
Согласно поручению генпрокурора, региональные органы прокуратуры должны будут отслеживать и пресекать случаи неправомерного отказа девятиклассникам в продолжении обучения в общеобразовательных учреждениях и проверять готовность образовательных учреждений к приемной кампании 2025/26 учебного года. Кроме того, прокурорам поручено реагировать на случаи незаконного привлечения учащихся к административной ответственности за нарушение правил сдачи экзаменов, включая использование цифровых устройств.
Данная новость должна обнадёжить родителей екатеринбургских школьников. Как уже писали Вечерние Ведомости, в городе сложилась практика массового отчисления детей из учебных заведений по окончании ими девятых классов. Чтобы завершить среднее образование, отчисленным школьникам приходится заново поступать в родную школу, проходя строгие фильтры. Это явно нарушает права детей на среднее образование, но родителям до сих пор приходилось с боями (и не всегда успешно) добиваться, чтобы школьникам давали право доучиться два года без искусственно создаваемых препятствий. По сути, Генпрокурор выступил на стороне родителей, отдельно поручив подчинённым пресекать факты неправомерных отказов девятиклассникам продолжать обучение в общеобразовательной организации.
Согласно поручению генпрокурора, региональные органы прокуратуры должны будут отслеживать и пресекать случаи неправомерного отказа девятиклассникам в продолжении обучения в общеобразовательных учреждениях и проверять готовность образовательных учреждений к приемной кампании 2025/26 учебного года. Кроме того, прокурорам поручено реагировать на случаи незаконного привлечения учащихся к административной ответственности за нарушение правил сдачи экзаменов, включая использование цифровых устройств.
Данная новость должна обнадёжить родителей екатеринбургских школьников. Как уже писали Вечерние Ведомости, в городе сложилась практика массового отчисления детей из учебных заведений по окончании ими девятых классов. Чтобы завершить среднее образование, отчисленным школьникам приходится заново поступать в родную школу, проходя строгие фильтры. Это явно нарушает права детей на среднее образование, но родителям до сих пор приходилось с боями (и не всегда успешно) добиваться, чтобы школьникам давали право доучиться два года без искусственно создаваемых препятствий. По сути, Генпрокурор выступил на стороне родителей, отдельно поручив подчинённым пресекать факты неправомерных отказов девятиклассникам продолжать обучение в общеобразовательной организации.
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