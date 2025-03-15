В Свердловской области пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в пиломатериалы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Этим вечером на 1-м километре автодороги Курманка — село Мезенское (МО Заречный) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительной информации, в 18.15 автобус КАВЗ, выполнявший рейс № 112 «Заречный — село Боярка», на подъезде к конечной остановке неожиданно съехал с дороги и столкнулся с пиломатериалами, лежащими возле частного дома. Водитель — 27-летний мужчина, имеющий категорию D менее года, — пояснил инспекторам, что пытался объехать препятствие, но потерял управление транспортным средством.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проверяют техническое состояние автобуса, анализируют дорожную обстановку и опрашивают свидетелей. Для выяснения деталей был вызван директор транспортной компании, обслуживающей маршрут и являющийся владельцем автобуса.