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Состояние трёх жилых домов привлекло внимание прокуратуры в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
По искам прокуратуры Дзержинского района суд обязал администрацию Нижнего Тагила провести обследование трёх многоквартирных домов. Их нынешнее состояние вызывает большие опасения о безопасности нахождения в них людей.
Речь идёт о строениях №10 на улице Тимирязева, №13 на улице Цементной и №13 на улице Проезжей в Нижнем Тагиле. Суд обязал нижнетагильских чиновников обследовать эти здания, дать оценку их технического состояния и, возможно, признать аварийными. Прокурорская проверка, которая привела к такому решению, была проведена после обращений жителей и выявила серьёзные повреждения строительных конструкций. В домах зафиксированы разрушение бетонных блоков, сквозные трещины в стенах, ветхость и гниение деревянных перекрытий между этажами. Сотрудники Департамента государственного жилищного и строительного надзора области, привлеченные к проверке, подтвердили эти нарушения и направили соответствующие заключения в администрацию города.
Однако, как выяснилось, городские власти передали материалы в Межведомственную комиссию без проведения полноценного обследования специализированной организацией и без предоставления необходимых документов. В результате комиссия отказала в признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Поэтому прокуратуре и пришлось обращаться в суд: были поданы иски о признании незаконным бездействия администрации. Суд поддержал позицию надзорного органа и обязал администрацию в течение четырёх месяцев организовать обследование домов с предоставлением заключений в Межведомственную комиссию.
Речь идёт о строениях №10 на улице Тимирязева, №13 на улице Цементной и №13 на улице Проезжей в Нижнем Тагиле. Суд обязал нижнетагильских чиновников обследовать эти здания, дать оценку их технического состояния и, возможно, признать аварийными. Прокурорская проверка, которая привела к такому решению, была проведена после обращений жителей и выявила серьёзные повреждения строительных конструкций. В домах зафиксированы разрушение бетонных блоков, сквозные трещины в стенах, ветхость и гниение деревянных перекрытий между этажами. Сотрудники Департамента государственного жилищного и строительного надзора области, привлеченные к проверке, подтвердили эти нарушения и направили соответствующие заключения в администрацию города.
Однако, как выяснилось, городские власти передали материалы в Межведомственную комиссию без проведения полноценного обследования специализированной организацией и без предоставления необходимых документов. В результате комиссия отказала в признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Поэтому прокуратуре и пришлось обращаться в суд: были поданы иски о признании незаконным бездействия администрации. Суд поддержал позицию надзорного органа и обязал администрацию в течение четырёх месяцев организовать обследование домов с предоставлением заключений в Межведомственную комиссию.
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