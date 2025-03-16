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Состояние трёх жилых домов привлекло внимание прокуратуры в Нижнем Тагиле

20.39 Понедельник, 24 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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По искам прокуратуры Дзержинского района суд обязал администрацию Нижнего Тагила провести обследование трёх многоквартирных домов. Их нынешнее состояние вызывает большие опасения о безопасности нахождения в них людей.

Речь идёт о строениях №10 на улице Тимирязева, №13 на улице Цементной и №13 на улице Проезжей в Нижнем Тагиле. Суд обязал нижнетагильских чиновников обследовать эти здания, дать оценку их технического состояния и, возможно, признать аварийными. Прокурорская проверка, которая привела к такому решению, была проведена после обращений жителей и выявила серьёзные повреждения строительных конструкций. В домах зафиксированы разрушение бетонных блоков, сквозные трещины в стенах, ветхость и гниение деревянных перекрытий между этажами. Сотрудники Департамента государственного жилищного и строительного надзора области, привлеченные к проверке, подтвердили эти нарушения и направили соответствующие заключения в администрацию города.

Однако, как выяснилось, городские власти передали материалы в Межведомственную комиссию без проведения полноценного обследования специализированной организацией и без предоставления необходимых документов. В результате комиссия отказала в признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Поэтому прокуратуре и пришлось обращаться в суд: были поданы иски о признании незаконным бездействия администрации. Суд поддержал позицию надзорного органа и обязал администрацию в течение четырёх месяцев организовать обследование домов с предоставлением заключений в Межведомственную комиссию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:21 Искусственный интеллект стал рабочим инструментом каждого третьего специалиста на Урале
13:53 Отравившаяся клиентка «Быстрого лося» добилась компенсации в 46,5 тысячи рублей
13:19 Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга пробила очередной потолок
12:50 В свердловском посёлке сотрудники ДПС задержали подростка на питбайке
12:42 У екатеринбуржцев спросили мнение о срочности ремонта улиц в Академическом
11:45 120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
11:27 Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме
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