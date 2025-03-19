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Забившему скалкой престарелую мать пожилому екатеринбуржцу вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 62-летнему мужчину, который в конце прошлого года 2024 года забил скалкой свою 93-летнюю мать вынесли приговор.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, следствием и судом было установлено, что между сыном и его матерью, проживавшими вместе в квартире одного из дома на улице Походной, в конце ноября произошёл конфликт. Поводом для него стало то, что мужчина, вернувшись домой с работы, сразу стал распивать спиртное. Тогда уже давно немолодой сын вооружился скалкой и напал на престарелую мать.
Однако, как установил суд, женщина умерла не от того, что её забили скалкой, а от механической асфиксии – сын задушил её своими руками. Обнаружила тело пенсионерки её дочь, на следующей день.
Свою вину мужчина признал.
Чкаловский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, следствием и судом было установлено, что между сыном и его матерью, проживавшими вместе в квартире одного из дома на улице Походной, в конце ноября произошёл конфликт. Поводом для него стало то, что мужчина, вернувшись домой с работы, сразу стал распивать спиртное. Тогда уже давно немолодой сын вооружился скалкой и напал на престарелую мать.
Однако, как установил суд, женщина умерла не от того, что её забили скалкой, а от механической асфиксии – сын задушил её своими руками. Обнаружила тело пенсионерки её дочь, на следующей день.
Свою вину мужчина признал.
Чкаловский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
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