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Забившему скалкой престарелую мать пожилому екатеринбуржцу вынесли приговор

16.33 Понедельник, 24 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге 62-летнему мужчину, который в конце прошлого года 2024 года забил скалкой свою 93-летнюю мать вынесли приговор.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, следствием и судом было установлено, что между сыном и его матерью, проживавшими вместе в квартире одного из дома на улице Походной, в конце ноября произошёл конфликт. Поводом для него стало то, что мужчина, вернувшись домой с работы, сразу стал распивать спиртное. Тогда уже давно немолодой сын вооружился скалкой и напал на престарелую мать.

Однако, как установил суд, женщина умерла не от того, что её забили скалкой, а от механической асфиксии – сын задушил её своими руками. Обнаружила тело пенсионерки её дочь, на следующей день.

Свою вину мужчина признал.

Чкаловский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:46 Житель села Никольское вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора
15:21 Искусственный интеллект стал рабочим инструментом каждого третьего специалиста на Урале
13:53 Отравившаяся клиентка «Быстрого лося» добилась компенсации в 46,5 тысячи рублей
13:19 Стоимость квадратного метра в новостройках Екатеринбурга пробила очередной потолок
12:50 В свердловском посёлке сотрудники ДПС задержали подростка на питбайке
12:42 У екатеринбуржцев спросили мнение о срочности ремонта улиц в Академическом
11:45 120 тысяч суточных цыплят оформили на уральской таможне
11:27 Дети металлургов показали свои таланты на конкурсе «Металлинка-2025» в Верхней Пышме
10:49 Родители штурмуют новую 314-ю школу в Пионерском районе Екатеринбурга
09:04 В медицинской сфере Свердловской области сохраняется кадровый голод
08:33 С двух водоёмов спасли застрявших на льдинах рыбаков в Свердловской области
17:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 24 по 30 марта?
16:45 Водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Свердловской области
15:39 В Свердловской области произошло 116 ДТП за сутки
15:28 Стали известны тарифы на проезд по «путинскому автобану» М-12 в Свердловской области
14:45 51% екатеринбуржцев не знает о деятельности профсоюзов
13:39 В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная операции «Труба», проведенной в Курской области
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12:08 ЛизаАлерт Свердловской области объявляет набор на обучение операторов связи
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