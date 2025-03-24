Три человека пострадали при наезде автобуса на пиломатериалы в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 24 марта, в Свердловской области автобус, ехавший по маршруту № 112 «Заречный – село Боярка», съехал с дороги и наехал на груду пиломатериалов, оставленных возле частного жилого дома.Как рассказали в областном УГИБДД, это произошло, когда водитель подъезжал к конечной остановке. По его словам, он хотел объехать препятствие на дороге, но не справился с управлением и наехал на груду досок. В результате ДТП пострадали три пассажира.Установлено, что водителю автобуса всего 27 лет, а его стаж управления транспортными средствами категории «Д» (к которой относятся автобусы) менее года.