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О кино в период Перестройки расскажут в Ельцин-центре
Фото: Ельцин Центр
Известный киновед Вячеслав Шмыров запускает новую серию лекций «Кино и перестройка», приуроченную к 40-летию начала эпохи перемен. Открытие цикла состоится в ближайшее воскресенье, 23 марта, в Образовательном центре Ельцин Центра.
Первая тема нового цикла озаглавлена как «Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый праздник непослушания». Этот съезд, прошедший в мае 1986 года, должен был стать очередным формальным мероприятием, мало, что решающим. Однако впервые делегаты избирались на альтернативной основе, и собрание неожиданно превратилось в площадку открытых споров и протестов. Присутствующие выступили против устоявшейся системы, и маститые режиссёры Сергей Бондарчук и Станислав Ростоцкий не были переизбраны в состав руководства. Таким образом, съезд стал предвестником больших изменений не только в отечественном кинематографе, но и в политическом строе страны. Некоторые исследователи считают его своеобразной репетицией Первого съезда народных депутатов СССР 1989 года.
На первой встрече нового цикла Вячеслав Шмыров и его специальный онлайн-гость, кинокритик, редактор журнала «Искусство кино», заслуженный деятель искусств РФ Елена Стишова поведают, что сохранилось в памяти очевидцев съезда и что запечатлели архивные документы. Вход свободный, по регистрации. Начало в 14.00.
Дальнейшие лекции цикла будут посвящены главным изменениям в советском киноиндустрии конца 1980-х. Среди уже намеченных тем — «кинематографической полки», фильмы, ставшие символами перемен, судьбы режиссёров и актёров, начавших карьеру в годы Перестройки. В качестве иллюстративного материала на лекциях будут использоваться редкие архивные материалы.
Первая тема нового цикла озаглавлена как «Пятый съезд кинематографистов в Кремле: первый праздник непослушания». Этот съезд, прошедший в мае 1986 года, должен был стать очередным формальным мероприятием, мало, что решающим. Однако впервые делегаты избирались на альтернативной основе, и собрание неожиданно превратилось в площадку открытых споров и протестов. Присутствующие выступили против устоявшейся системы, и маститые режиссёры Сергей Бондарчук и Станислав Ростоцкий не были переизбраны в состав руководства. Таким образом, съезд стал предвестником больших изменений не только в отечественном кинематографе, но и в политическом строе страны. Некоторые исследователи считают его своеобразной репетицией Первого съезда народных депутатов СССР 1989 года.
На первой встрече нового цикла Вячеслав Шмыров и его специальный онлайн-гость, кинокритик, редактор журнала «Искусство кино», заслуженный деятель искусств РФ Елена Стишова поведают, что сохранилось в памяти очевидцев съезда и что запечатлели архивные документы. Вход свободный, по регистрации. Начало в 14.00.
Дальнейшие лекции цикла будут посвящены главным изменениям в советском киноиндустрии конца 1980-х. Среди уже намеченных тем — «кинематографической полки», фильмы, ставшие символами перемен, судьбы режиссёров и актёров, начавших карьеру в годы Перестройки. В качестве иллюстративного материала на лекциях будут использоваться редкие архивные материалы.
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