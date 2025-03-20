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В Екатеринбурге за государственную измену начали судить местного жителя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде начали рассматривать дело жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в госизмене и покушении на передачу военно-технической информации. Судебное заседание проходит закрытым.
Как рассказали в телеграм-канале областного суда, перед судом отвечает 47-летний Василий Расков, обвиняемый в покушении на незаконное перемещение через границу иной военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1УК РФ) и в государственной измене (ст.275 УК РФ).
Кроме этого, Василия Раскова обвиняют в попытке передать через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции. Сообщается, что сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками ФСБ.
Напомним, что ранее за передачу военно-технической информации были осуждены Данил и Виктория Мухаметовы, которые работали на «Уралвагонзаводе».
Как рассказали в телеграм-канале областного суда, перед судом отвечает 47-летний Василий Расков, обвиняемый в покушении на незаконное перемещение через границу иной военной техники (ч.3 ст. 30, ч.1 ст.226.1УК РФ) и в государственной измене (ст.275 УК РФ).
«По версии органов предварительного расследования, Расков, являясь сторонником проукраинских взглядов, в сентябре 2022 года сам вышел на связь с СБУ. По заданиям мужчина собирал сведения военно-технического плана, информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области. Данные передавал через WhatsApp»,
– говорится в сообщении облсуда.
Кроме этого, Василия Раскова обвиняют в попытке передать через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции. Сообщается, что сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками ФСБ.
Напомним, что ранее за передачу военно-технической информации были осуждены Данил и Виктория Мухаметовы, которые работали на «Уралвагонзаводе».
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