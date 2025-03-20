В Екатеринбурге за государственную измену начали судить местного жителя

– говорится в сообщении облсуда.

«По версии органов предварительного расследования, Расков, являясь сторонником проукраинских взглядов, в сентябре 2022 года сам вышел на связь с СБУ. По заданиям мужчина собирал сведения военно-технического плана, информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области. Данные передавал через WhatsApp»,