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Прокуратура взяла на контроль расследование наезда автобуса на пиломатериалы на свердловской трассе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области прокуратура взяла под свой контроль расследования инцидента с наездом автобуса, ехавшего по маршруту № 112 «Заречный – село Боярка», на груду пиломатериалов.
Напомним, в результате ДТП пострадали три человека. По данным областной прокуратуры, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Его увезли в Екатеринбург.
Прокуратора планируют оценить решение, которые примут органы полиции по результатам расследования аварии. Также ведомство намерено дать свою оценку того, как транспортная организация, которая обслуживает этот маршрут, и её сотрудники соблюдают требования законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.
Напомним, в результате ДТП пострадали три человека. По данным областной прокуратуры, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Его увезли в Екатеринбург.
Прокуратора планируют оценить решение, которые примут органы полиции по результатам расследования аварии. Также ведомство намерено дать свою оценку того, как транспортная организация, которая обслуживает этот маршрут, и её сотрудники соблюдают требования законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.
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