Двести аварий на дорогах Свердловской области произошло в выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ровно две сотни дорожно-транспортных аварий произошли за минувшие выходные на территории Свердловской области. Об этом свидетельствуют ежедневные сводки Госавтоинспекции региона.В субботу, 22 марта, свердловские автоинспекторы зарегистрировали 116 дорожно-транспортных происшествий, а на следующий день, 23 марта было зафиксировано ещё 84 ДТП. Но если в воскресенье обошлось без жертв и пострадавших, то в субботу один человек погиб, а ещё один получил травмы различной степени тяжести.Смертельный случай произошёл субботним утром на 80-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень Богдановичского района. Водитель автомобиля марки «Kia» совершил опасный манёвр обгона в зоне действия знака «Обгон запрещён», что привело к столкновению с движущимся навстречу цементовозом «Volvo». При столкновении нарушитель 1987 года рождения погиб. Водитель цементовоза не пострадал.Основной причиной ДТП в минувшие выходные была непредусмотрительно выбранная скорость, не соответствующая погодным условиям и обстановке на дорогах. Среди других частых нарушений, приведших в результате к ДТП, были неправильный выбор дистанции между транспортными средствами и нарушение правил очередности проезда.