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Отравившаяся клиентка «Быстрого лося» добилась компенсации в 46,5 тысячи рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Женщина, делавшая заказ у службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось» в октябре прошлого года, смогла добиться компенсации после отравления.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, тогда было зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, которую выявили у клиентов заведения. Проверка показала, что на кухне предприятия были многочисленные нарушение, которые и стали причиной отравления.
После того случая одна из отравившихся клиенток обратилась в северный екатеринбургский консультационный пункт управления, где ей помогли составить исковое заявление, и обратилась суд.
Она просила взыска с «Быстрого лося» 6,5 тысячи рублей материального ущерба и 40 тысяч моральной компенсации. Суд её требования удовлетворил.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, тогда было зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции, которую выявили у клиентов заведения. Проверка показала, что на кухне предприятия были многочисленные нарушение, которые и стали причиной отравления.
После того случая одна из отравившихся клиенток обратилась в северный екатеринбургский консультационный пункт управления, где ей помогли составить исковое заявление, и обратилась суд.
Она просила взыска с «Быстрого лося» 6,5 тысячи рублей материального ущерба и 40 тысяч моральной компенсации. Суд её требования удовлетворил.
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