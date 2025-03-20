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В свердловских школах начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка

11.53 Вторник, 25 марта 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В школах Свердловской области начнут проводить тестирование на знание русского языка для детей мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального Минобразования Марию Архипову.

По её словам, был составлен список из 96 школ на территории региона, в которых будут проводит такое тестирование. Десять из них находятся в Екатеринбурге.

«Остальные расположены по одной в среднем в каждом муниципальном образовании»,

– сообщила Архипова.


Сообщается, что сейчас ожидается приказ, после которого список школ будет опубликован. Он должен будет появиться на сайте министерства.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что 40% из числа детей мигрантов слабо владеют русским языком.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:22 В здании Свердловского областного суда ко Дню Победы открылась выставка
09:22 Три человека пострадали при наезде автобуса на пиломатериалы в Свердловской области
08:43 Пожарные спасли 17 детей при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
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21:02 В Свердловской области пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в пиломатериалы
20:39 Состояние трёх жилых домов привлекло внимание прокуратуры в Нижнем Тагиле
20:12 «Дни архитектурного наследия» в Екатеринбурге начались раньше времени
19:53 Двести аварий на дорогах Свердловской области произошло в выходные
19:31 Упавшей на крыльце женщине нижнетагильская «управляшка» выплатит крупную сумму
19:22 Генпрокуратура возьмет под надзор экзаменационную кампанию
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17:06 В Екатеринбурге за государственную измену начали судить местного жителя
16:33 Забившему скалкой престарелую мать пожилому екатеринбуржцу вынесли приговор
16:20 Две нелегальные майнинговые фермы «накрыли» свердловские силовики
15:46 Житель села Никольское вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора
15:21 Искусственный интеллект стал рабочим инструментом каждого третьего специалиста на Урале
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