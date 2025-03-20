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В свердловских школах начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В школах Свердловской области начнут проводить тестирование на знание русского языка для детей мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющую обязанности начальника отдела реализации госполитики в сфере общего образования регионального Минобразования Марию Архипову.
По её словам, был составлен список из 96 школ на территории региона, в которых будут проводит такое тестирование. Десять из них находятся в Екатеринбурге.
Сообщается, что сейчас ожидается приказ, после которого список школ будет опубликован. Он должен будет появиться на сайте министерства.
Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что 40% из числа детей мигрантов слабо владеют русским языком.
По её словам, был составлен список из 96 школ на территории региона, в которых будут проводит такое тестирование. Десять из них находятся в Екатеринбурге.
«Остальные расположены по одной в среднем в каждом муниципальном образовании»,
– сообщила Архипова.
Сообщается, что сейчас ожидается приказ, после которого список школ будет опубликован. Он должен будет появиться на сайте министерства.
Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что 40% из числа детей мигрантов слабо владеют русским языком.
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