Возрастное ограничение 18+
В Кольцово пассажиру не разрешили провести с собой саженец неизвестного растения из ОАЭ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцов у пассажира, прилетевшего из Абу-Даби (ОАЭ), в ручной клади обнаружили саженец декоративного растения, происхождение которого установить не удалось.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, сотрудники которого проверяли растение, на саженец отсутствовал фитосанитарный сертификат, по которому можно было бы понять разрешено ли привозить такое растение в страну или нет. Но, так как его не было, саженец оказался сразу запрещён к ввозу.
В итоге саженец у пассажира изъяли и уничтожили, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, сотрудники которого проверяли растение, на саженец отсутствовал фитосанитарный сертификат, по которому можно было бы понять разрешено ли привозить такое растение в страну или нет. Но, так как его не было, саженец оказался сразу запрещён к ввозу.
В итоге саженец у пассажира изъяли и уничтожили, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Тремя сутками ареста наказали магнитогорца за суету в готовящемся ко взлёту самолёте в Кольцово
19 марта 2025
19 марта 2025