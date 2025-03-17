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«Дни архитектурного наследия» в Екатеринбурге начались раньше времени
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге с 26 по 29 марта пройдёт фестиваль «Дни архитектурного наследия». Но первый мероприятия из программы феста начались уже сейчас, за несколько дней до официального открытия.
В Музее архитектуры и дизайна (улица Горького, 4а) доступна для просмотра выставка «Деревянное зодчество Урала». Она входит в программу грядущего фестиваля. Экспозиция включает макеты усадеб, бытовых и охранных сооружений XVII – начала XX века, оригинальные резные наличники, фотографии и обмерные чертежи. Особое внимание привлекает стенд с плотницким инструментом из коллекции куратора выставки Андрея Романова. В ходе многолетних экспедиций им были собраны фотографии деревянных домов, не имеющих статуса памятников, но представляющих культурную ценность. А одним из ключевых экспонатов выставки стал фрагмент резного фронтона деревянного дома, переданный музею частным дарителем. Студенты кафедры реконструкции и реставрации воссоздали его рисунок в макете, где изображены пара лебедей, змеи и растительные элементы.
Основная цель выставки — привлечь внимание к состоянию памятников деревянного зодчества Свердловской области. Многие из представленных строений уже утрачены, и экспозиция напоминает о важности сохранения этой уникальной архитектурной традиции, — поясняет портал «Культура Урала».
Выставка, открывшаяся до начала фестиваля, пунктом программы которого является, и продлится намного дольше, чем сам фестиваль. Планируется, что она проработает до 20 апреля.
В Музее архитектуры и дизайна (улица Горького, 4а) доступна для просмотра выставка «Деревянное зодчество Урала». Она входит в программу грядущего фестиваля. Экспозиция включает макеты усадеб, бытовых и охранных сооружений XVII – начала XX века, оригинальные резные наличники, фотографии и обмерные чертежи. Особое внимание привлекает стенд с плотницким инструментом из коллекции куратора выставки Андрея Романова. В ходе многолетних экспедиций им были собраны фотографии деревянных домов, не имеющих статуса памятников, но представляющих культурную ценность. А одним из ключевых экспонатов выставки стал фрагмент резного фронтона деревянного дома, переданный музею частным дарителем. Студенты кафедры реконструкции и реставрации воссоздали его рисунок в макете, где изображены пара лебедей, змеи и растительные элементы.
Основная цель выставки — привлечь внимание к состоянию памятников деревянного зодчества Свердловской области. Многие из представленных строений уже утрачены, и экспозиция напоминает о важности сохранения этой уникальной архитектурной традиции, — поясняет портал «Культура Урала».
Выставка, открывшаяся до начала фестиваля, пунктом программы которого является, и продлится намного дольше, чем сам фестиваль. Планируется, что она проработает до 20 апреля.
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