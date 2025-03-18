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Счётная палата Екатеринбурга устранила нарушений на 1,3 миллиарда рублей при расходовании бюджета
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Счётная палата администрации Екатеринбурга нашла и устранила нарушения при расходовании бюджетных средств на 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на доклад председателя палаты Александра Гетманчука, с которым он выступал перед депутатами гордумы.
По данным издания, счётной палатой было проверено почти 22 миллиарда рублей. Сумма возмещённых в бюджет средств составила 57,3 миллиона рублей, что, как сообщается, стало рекордом за последние десять лет. Только за предыдущие девять лет в бюджет после выявленных нарушений было возвращено около 65 миллионов.
По итогам проверок в городскую и районную прокуратуру было направлено десять материалов, по ним было возбуждено 11 административных дел и 4 уголовных, пишет ресурс.
По данным издания, счётной палатой было проверено почти 22 миллиарда рублей. Сумма возмещённых в бюджет средств составила 57,3 миллиона рублей, что, как сообщается, стало рекордом за последние десять лет. Только за предыдущие девять лет в бюджет после выявленных нарушений было возвращено около 65 миллионов.
По итогам проверок в городскую и районную прокуратуру было направлено десять материалов, по ним было возбуждено 11 административных дел и 4 уголовных, пишет ресурс.
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