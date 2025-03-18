Упавшей на крыльце женщине нижнетагильская «управляшка» выплатит крупную сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде прошло рассмотрение решения суда первой инстанции по делу о травмировании жительницы Нижнего Тагила. Зимой прошлого года женщина сильно травмировалась, упав на крыльце жилого дома.Инцидент произошел в январе 2024 года. Местная жительница выходила из подъезда дома на улице Дружинина в Нижнем Тагиле, поскользнулась на скользком крыльце и сломала правую ногу. Женщина прошла длительное лечение, перенесла две операции и более полугода восстанавливалась, не имея возможности работать и вести привычный образ жизни. Управляющая компания ООО «Уралэкспо-НТ», ответственная за содержание дома, проигнорировала претензию пострадавшей, после чего она и обратилась в суд.Тагилстроевский районный суд постановил взыскать с управляющей компании 14 905 рублей в качестве материального ущерба, 70 тысяч рублей упущенной выгоды, 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 242 452 рубля штрафа за неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества дома. Представитель ответчика пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но тот оставил приговор в силе. Таким образом, управляющая компания ООО «Уралэкспо-НТ» за ненадлежащее содержание территории лишиться 727 тысяч рублей в пользу сломавшей ногу женщины.