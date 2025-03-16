Пожарные спасли 17 детей при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в одном из пятиэтажные домов в Нижнем Тагиле загорелась квартира на втором этаже.Подъезд быстро заполнился дымом, поэтому выводить жильцов на улицу начали прибывшие на место происшествия специалисты МЧС при помощи спасустройств. Всего они вывели на свежий воздух 37 человек, 17 из них – дети. До этого самостоятельно смогли эвакуироваться 36 человек, в том числе 15 детей.К сожалению, без пострадавших не обошлось. Медицинская помощь потребовалась хозяину сгоревшей квартиры.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, считают в областном управлении МЧС.