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Прокуратура и СК заинтересовались видео с избиением девочки в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура и СК организовали проверку после того, как в СМИ опубликовали видео, на котором, как сообщается, избивают школьницу.
Видео с избиениями девочки появилось в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». По данным ресурса, его опубликовала у себя в социальных себя одна из девочек, предположительно, участвовавшая в издевательствах над сверстницей. Потом она его удалила, но его успели сохранить другие подростки, благодаря чему эти кадры в итоге оказались в социальных сетях и СМИ.
Когда именно было снято это видео, точно неизвестно. Предположительно, девочку избили 20 марта. Произошло это, по данным телеграм-канала, во дворах на Новой Сортировке, недалеко от школы №147.
В полиции, комментируя видео, сообщили, что к ним по поводу конфликта школьников никто не обращался, и добавили, что зарегистрировали информацию в ОП№11, сотрудники которому уже начали искать подростков, которые участвовали в избиении.
Видео с избиениями девочки появилось в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». По данным ресурса, его опубликовала у себя в социальных себя одна из девочек, предположительно, участвовавшая в издевательствах над сверстницей. Потом она его удалила, но его успели сохранить другие подростки, благодаря чему эти кадры в итоге оказались в социальных сетях и СМИ.
Когда именно было снято это видео, точно неизвестно. Предположительно, девочку избили 20 марта. Произошло это, по данным телеграм-канала, во дворах на Новой Сортировке, недалеко от школы №147.
В полиции, комментируя видео, сообщили, что к ним по поводу конфликта школьников никто не обращался, и добавили, что зарегистрировали информацию в ОП№11, сотрудники которому уже начали искать подростков, которые участвовали в избиении.
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