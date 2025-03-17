Пойманные в Нижнесергинском районе с крупной партией наркокурьеры услышали приговор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнесергинском районе вынесен приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых сидели двое иностранцев, 1974 и 1977 года рождения.Как установил суд, осужденные действовали в составе преступной группы, занимавшейся перевозкой и сбытом наркотиков через тайники. В октябре 2023 года они забрали в Подмосковье партию метадона и героина массой свыше 2,9 килограмм, после чего направились в Свердловскую область. При этом, незаконное вещество они спрятаны в специально оборудованном тайнике автомобиля.Задержание произошло на территории Нижнесергинского района. Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики, а впоследствии суд признал фигурантов виновными по статье 228.1 УК РФ. Один из них получил 9, а второй — 12 лет проживания в колонии строгого режима.Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство, — уточняют в Свердловском областном суде.