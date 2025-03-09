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В МЧС опровергли сообщения о «хлопке» в Каменске-Уральском
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В телеграм-канале управления МЧС по Свердловской области опровергли сообщения о «хлопке» возле торгового центра в Каменске-Уральском.
Перед этим издание ku66.ru писало, что недалеко от ТЦ «Авеню» за магазином на Каменской 57а молодые люди закинули что-то в кондиционер и подожгли это, что, предположительно, и привело к «хлопку». Возгорание, как сообщается, потушил сотрудника магазина.
«В пожарно-спасательные службы информации о хлопке в Каменске-Уральском не поступало. Все подразделения Каменского пожарно-спасательного гарнизона находятся в пунктах постоянной дислокации»,
– говорится в сообщении ведомства.
Перед этим издание ku66.ru писало, что недалеко от ТЦ «Авеню» за магазином на Каменской 57а молодые люди закинули что-то в кондиционер и подожгли это, что, предположительно, и привело к «хлопку». Возгорание, как сообщается, потушил сотрудника магазина.
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