В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня на пересечении улиц Титова и Рижский. Автобус сбил пешехода, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе на красный сигнал светофора.По предварительной информации, 34-летний водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту 42 «ЖК «Светлый» — Мега». В момент аварии в автобусе находились пять пассажиров, никто не пострадал. Водитель автобуса имеет стаж вождения категории «D» с 2019 года.В результате аварии пешеход получил травмы головы и бедра и был доставлен в больницу для лечения. Инспекторы ДПС провели освидетельствование водителя на месте происшествия, и состояние опьянения у него не подтвердилось, тогда как у пешехода было установлено алкогольное опьянение.