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За сутки в Свердловской области зарегистрировано 106 ДТП
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 106 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали девять человек, включая двух детей.
Основными нарушениями, приводившими к авариям, стали выбор небезопасной скорости, игнорирование приоритетов, недостаточная дистанция и отвлечённое вождение.
«Соблюдение Правил дорожного движения — это не формальность, а основа безопасности на дорогах», — напоминает ГИБДД.
Основными нарушениями, приводившими к авариям, стали выбор небезопасной скорости, игнорирование приоритетов, недостаточная дистанция и отвлечённое вождение.
«Соблюдение Правил дорожного движения — это не формальность, а основа безопасности на дорогах», — напоминает ГИБДД.
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