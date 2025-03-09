Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами

Кто виноват?

И если в Китае вполне себе законно включать стоимость дизайна в экспортные документы, то в России же такая возможность – сверять фактическую стоимость, за которую приобретен товар и стоимость, которую указывают китайские предприятия – даже не подразумевается.



И что делать?

Пытаться запрашивать через суды реальную стоимость (без учета того, за что конкретная компания не платила).



Обращаться в профильные органы для установки регламентов.



Договариваться с китайскими поставщиками о том, чтобы они указывали в экспортных документах именно ту сумму, за которую российская компания этот товар купила. Но здесь вылезает другой нюанс – китайским предпринимателям невыгодно это – так как возврат НДС важная составляющая их бюджетов, плюс особый стиль ведения бизнеса.



«А то, что это влияет на ценообразование – это уже вопросы в компетенции других органов», – отметил собеседник издания.

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

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Уральские предприниматели, занимающиеся импортом товаров из Китая, рискуют потерять бизнес, а жители региона – столкнуться с шокирующим скачком цен примерно на все. Такие удручающие прогнозы даже несколько смягчены – в чем причина надвигающегося кризиса ввоза товаров из Китая в некоторые российские регионы в материале Вечерних ведомостей.Ввоз товаров из Китая, особенно в последние годы, стал важным социальным инструментом, а не только обычным предпринимательством, как это было ранее. Сейчас от китайского импорта зависят не только многие компании, но и само состояние рынка, ценообразование, а значит, в какой-то степени и уровень жизни российских граждан. Однако из-за разницы китайского таможенного и российского законодательств заниматься импортом скоро станет попросту невыгодно.попытались разобраться, в чем причины неочевидных проблем.Итак, рассмотрим кажущуюся необычной ситуацию – одна из екатеринбургских компаний приобрела товар в Китае, но при ввозе партии на территорию России вдруг обнаружились пугающие расхождения в стоимости.Точнее, в этом предпринимателей пытается убедить таможенный орган. А в России расхождения в стоимости чреваты не только экономическими потерями, но и уголовным преследованием. При этом компания представляет все необходимые документы: инвойсы, договоры, выписки со счетов и так далее. Но таможня непреклонна и утверждает, кто конкретный товар стоит не 2 рубля, а, например, 10. Что соответственно меняет сумму налоговых исчислений.После таких утверждений предприниматели обычно идут в суд, чтобы доказать, что товар был куплен за указанную ими сумму, при этом прилагая все необходимые документы, однако при запросе документов с китайской стороны вдруг выясняется, что цена, указанная за товар в договоре и счете, и цена, которую эти китайские компании указывают в экспортной декларации, не совпадает. То есть российская компания покупает товар, например, за один доллар, а китайская указывает в своих документах, что за два (а то и три, пять и так далее).В судах Свердловской области мы нашли сразу несколько подобных дел. При этом в одной из историй стоимость товара изменилась аж в несколько раз – с 80 рублей за единицу товара до 350 рублей за всю ту же единицу всё того же товара.Как же так вышло и кто кого «дурит»? Ответ на этот вопрос оказался совсем неочевидным и безрадостным для российского бизнеса.Согласно китайским законам, завышать стоимость товара в декларации можно вполне себе законно – так, например, в экспортной таможенной декларации можно указать не только стоимость товара, но и включать в сумму услуги дизайнера и других креаторов, а также лицензионные исчисления.При этом российская компания, как правило, платит по договору только за сам товар (без этих надбавок), но для того чтобы китайские компании могли возместить НДС, они вполне на легальных основаниях могут включить все это в экспортные документы. Конечно, есть еще множество множеств не совсем законных причин делать подобное, но давайте все же исходить из презумпции невиновности.Самое депрессивное в этой ситуации – это то, что, по сути, никто не виноват – эти моменты нерегламентированы – у российских таможенников нет обязанности запрашивать реальную стоимость (точнее, это как бы подразумевается при запросе экспортной декларации, но не предполагается, что китайские компании указывают стоимость не за фактически проданный товар, а за то, за сколько оно обходится самой компании в момент создания, то есть включая в декларацию дизайн и так далее).При этом страдают в данном случае как уральские предприниматели, так и конечные потребители – рост цен напрямую зависит от таможенных пошлин, которые уплачивают как раз российские предприниматели. И естественно, если товар обходится им дороже, чем они собирались его реализовать, то и конечная стоимость вырастет.Секретарь генерального совета Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателейрассказал, что многие российские предприниматели не всегда осознают специфику ведения бизнеса с китайскими компаниями. И иногда данные в экспортной таможенной декларации могут просто не совпадать с контрактом даже не потому, что представители китайской стороны включили в стоимость, например, услуги дизайна, а потому, что исполнитель мог, к примеру, просто заполнить документ для одной компании с данными для другой.А вот тут уже вопрос посложнее. На данном этапе все видится удручающим образом – российские таможенные законы не подразумевают сверки реальной стоимости товара, при этом, подобных китайским процедурам в наших законах просто нет, а значит, они могут не делать этого не из желания завысить пошлину на ввоз, а просто из-за разницы законов.Вариантов пока видится не очень много, однако все же они есть.Источник Вечерних ведомостей в одном из таможенных органов отметил, что у таможенников нет такого обязательства – вникать в каждый контракт и каждую экспортную декларацию, при этом, если наполнение бюджета происходит (а суммы растут в разы при несовпадении данных в разных документах), то и вопросов к ним как бы и нет.При этом, как рассказала адвокат в таможенной сфере, данная проблема является повсеместной, связана она с увеличением показателей таможенных органов по дополнительному взысканию денежных средств в рамках контроля после выпуска товаров.Несмотря на то что явление это действительно массовое, обращались ли какие-то компании за помощью в, например, Минпромторг, или какие-то другие органы власти, способные повлиять на ситуацию, нам пока неизвестно.Зато известно, что за всю эту путаницу пока приходится платить самым обычным россиянам, которые, если бы не она, могли купить многие товары в магазинах дешевле.В следующем материале мы рассмотрим реальные судебные истории компаний, которые столкнулись с этой проблемой.