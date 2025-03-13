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В Свердловской области ищут пропавшего 14-летнего мальчика
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Свердловской области разыскивается 14-летний Каландаров Фирдавсбек Фарид угли, который пропал 13 марта. Мальчик родом из города Белоусово, Жуковского района Калужской области, и его местонахождение на данный момент неизвестно.
Пропавший описывается как подросток ростом около 160 см, с нормальным телосложением, черными волосами и карими глазами. На момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, черную кофту, черные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и черную шапку. При себе у него был черный рюкзак.
Если у кого-то есть информация о местонахождении Фирдавсбека, просьба обратиться по телефону горячей линии ЛизаАлерт Свердловской области: 8 800 700-54-52.
Пропавший описывается как подросток ростом около 160 см, с нормальным телосложением, черными волосами и карими глазами. На момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, черную кофту, черные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и черную шапку. При себе у него был черный рюкзак.
Если у кого-то есть информация о местонахождении Фирдавсбека, просьба обратиться по телефону горячей линии ЛизаАлерт Свердловской области: 8 800 700-54-52.
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