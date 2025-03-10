В Екатеринбург вернутся холода. В течение недели будут идти мокрый снег и дождь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В понедельник выпадут осадки. По данным Уралгидрометцентра, ночью и утром будут идти мокрый снег с дождём. Температура опустится до 0 и поднимется днём до +4-6. Ветер — 5-10 м/с. Во вторник сохранится такая же температура. Днём ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер — 5-10 м/с.В среду температура воздуха опустится до -3-5 градусов ночью и до +1 днём, без существенных осадков. Ветер — 4-9 м/с. В четверг заметно похолодает: ночью будет -8, днём +2, без осадков. Ветер — 4 м/с.В конце недели температура пойдёт вверх: до -4 градусов ночью и +1 днём в пятницу, без осадков, ветер — 4 м/с. В субботу будет до -2 ночью и +1 днём, небольшой снег с дождём вечером, ветер — 3 м/с. В воскресенье будет до -4 ночью и +2 днём, небольшой снег с дождём вечером, ветер 3-8 м/с.Изменения в погоде объяснил синоптик Алексей Пулин в своём телеграм-канале: через Свердловскую область пройдут два холодных фронта. По прогнозу Пулина, в сумме в Свердловской области выпадет 3-8 мм осадков.