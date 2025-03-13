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В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
Фото: Минздрав Свердловской области
В Региональном эндокринологическом центре на базе Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге врачи спасли правую стопу 63-летнему мужчине с сахарным диабетом. Он обратился за помощью из-за диабетической артропатии, которая разрушает суставы и костную ткань.
Хирурги провели операцию, в ходе которой вскрыли флегмону — опасное гнойное воспаление мягких тканей стопы, затронувшее и кости. После операции пациента перевели на лечение в эндокринологический стационар, где его состояние улучшилось. Врачи использовали специальную разгрузочную повязку, что способствовало заживлению язв и стабилизации костей стопы.
После успешного восстановления пациента выписали из стационара, но он продолжает наблюдаться в кабинете диабетической стопы в поликлинике ГКБ №40.
Хирурги провели операцию, в ходе которой вскрыли флегмону — опасное гнойное воспаление мягких тканей стопы, затронувшее и кости. После операции пациента перевели на лечение в эндокринологический стационар, где его состояние улучшилось. Врачи использовали специальную разгрузочную повязку, что способствовало заживлению язв и стабилизации костей стопы.
После успешного восстановления пациента выписали из стационара, но он продолжает наблюдаться в кабинете диабетической стопы в поликлинике ГКБ №40.
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