В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Региональном эндокринологическом центре на базе Городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге врачи спасли правую стопу 63-летнему мужчине с сахарным диабетом. Он обратился за помощью из-за диабетической артропатии, которая разрушает суставы и костную ткань.Хирурги провели операцию, в ходе которой вскрыли флегмону — опасное гнойное воспаление мягких тканей стопы, затронувшее и кости. После операции пациента перевели на лечение в эндокринологический стационар, где его состояние улучшилось. Врачи использовали специальную разгрузочную повязку, что способствовало заживлению язв и стабилизации костей стопы.После успешного восстановления пациента выписали из стационара, но он продолжает наблюдаться в кабинете диабетической стопы в поликлинике ГКБ №40.