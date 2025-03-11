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СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что у миграционного центра на улице Чекистов, 5 в Екатеринбурге огромная толпа иностранцев, желающих записаться на экзамен по русскому языку.
По данным Е1, желающих очень много. Не всем удаётся попасть в здание и приходится ждать на улице.
Напомним, на прошлой неделе в миграционном центре на Сулимова из-за давки слетела с петель дверь. После этого в полиции пообещали, что ситуация изменится в мае-июне, когда центр переедет в два новых здания на Кислородной.
По данным Е1, желающих очень много. Не всем удаётся попасть в здание и приходится ждать на улице.
«Не все смогли зайти в здание, многие стоят на улице. Составили список, в нём почти 300 человек»,
– приводят слова очевидца в издании.
Напомним, на прошлой неделе в миграционном центре на Сулимова из-за давки слетела с петель дверь. После этого в полиции пообещали, что ситуация изменится в мае-июне, когда центр переедет в два новых здания на Кислородной.
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