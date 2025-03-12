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Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления
Скриншоты: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила о жалобах студентов специализированного учебно-научного центра УрФУ, где произошло отравление 34 учащихся. Ребята утверждают, что администрация заведения оказывает на них давление.
Мизулина опубликовала предполагаемые скриншоты переписки с педагогами, в которой администрация просит выяснить, общались ли родители или дети с представителями СМИ, и просит их воздержаться от комментариев.
12 марта стало известно о вспышке острого кишечного заболевания у 34 учеников. У двух сотрудников пищеблока также нашли возбудителя инфекции. СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея вероятно пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы,
— сообщает Мизулина
— сообщает Мизулина
Мизулина опубликовала предполагаемые скриншоты переписки с педагогами, в которой администрация просит выяснить, общались ли родители или дети с представителями СМИ, и просит их воздержаться от комментариев.
12 марта стало известно о вспышке острого кишечного заболевания у 34 учеников. У двух сотрудников пищеблока также нашли возбудителя инфекции. СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
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У 27 учеников СУНЦ УрФУ обнаружили кишечную инфекцию
12 марта 2025
12 марта 2025