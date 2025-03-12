Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления

Мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея вероятно пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы,



— сообщает Мизулина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила о жалобах студентов специализированного учебно-научного центра УрФУ, где произошло отравление 34 учащихся. Ребята утверждают, что администрация заведения оказывает на них давление.Мизулина опубликовала предполагаемые скриншоты переписки с педагогами, в которой администрация просит выяснить, общались ли родители или дети с представителями СМИ, и просит их воздержаться от комментариев.12 марта стало известно о вспышке острого кишечного заболевания у 34 учеников. У двух сотрудников пищеблока также нашли возбудителя инфекции. СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).