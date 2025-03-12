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Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления

19.17 Суббота, 15 марта 2025
Скриншоты: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила о жалобах студентов специализированного учебно-научного центра УрФУ, где произошло отравление 34 учащихся. Ребята утверждают, что администрация заведения оказывает на них давление.

Мне пишет большое количество учеников этого центра. Они говорят, что на них оказывается давление со стороны администрации заведения. Ребятам якобы запрещают рассказывать о произошедшем, угрожая отчислением и выселением из общежития. Получается, что руководство лицея вероятно пытается препятствовать ходу следствия. Кроме того, лицеисты рассказывают о том, что родителей просят забирать из интерната иногородних детей домой, хотя они также могут быть нездоровы,

— сообщает Мизулина


Мизулина опубликовала предполагаемые скриншоты переписки с педагогами, в которой администрация просит выяснить, общались ли родители или дети с представителями СМИ, и просит их воздержаться от комментариев.

12 марта стало известно о вспышке острого кишечного заболевания у 34 учеников. У двух сотрудников пищеблока также нашли возбудителя инфекции. СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
12:25 В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»
11:49 Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан
11:06 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 ДТП
10:43 Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
21:25 В Нижнем Тагиле пожар унёс жизнь человека
21:16 Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение
20:26 В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход
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19:22 Почти все свердловские пожары минувшего четверга пришлись на жилой сектор
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18:03 Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области
17:42 Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору
17:18 Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге
17:02 Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
15:58 Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам
15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
14:05 Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
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