В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге скончался краевед Сергей Степанович Агеев. На момент смерти ему было 75 лет. Об этом сообщили его коллеги — экскурсоводы и исследователи.«С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Степановича Агеева. Это большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода «Уралмаш». Он написал книги, посвящённые истории завода: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода» и «Уралмашевские байки» совместно с Юрием Брилем», — написала экскурсовод Татьяна Мосунова.Сергей Степанович Агеев работал заместителем директора музея истории Уралмашзавода и всю жизнь прожил на Уралмаше.