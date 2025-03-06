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В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
Фото со страницы во «ВКонтакте» Татьяны Мосуновой
В Екатеринбурге скончался краевед Сергей Степанович Агеев. На момент смерти ему было 75 лет. Об этом сообщили его коллеги — экскурсоводы и исследователи.
«С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Степановича Агеева. Это большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода «Уралмаш». Он написал книги, посвящённые истории завода: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода» и «Уралмашевские байки» совместно с Юрием Брилем», — написала экскурсовод Татьяна Мосунова.
Сергей Степанович Агеев работал заместителем директора музея истории Уралмашзавода и всю жизнь прожил на Уралмаше.
«С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Степановича Агеева. Это большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода «Уралмаш». Он написал книги, посвящённые истории завода: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода» и «Уралмашевские байки» совместно с Юрием Брилем», — написала экскурсовод Татьяна Мосунова.
Сергей Степанович Агеев работал заместителем директора музея истории Уралмашзавода и всю жизнь прожил на Уралмаше.
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