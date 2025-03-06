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В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев

15.37 Суббота, 15 марта 2025
Фото со страницы во «ВКонтакте» Татьяны Мосуновой
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В Екатеринбурге скончался краевед Сергей Степанович Агеев. На момент смерти ему было 75 лет. Об этом сообщили его коллеги — экскурсоводы и исследователи.

«С прискорбием сообщаю, что не стало главного знатока истории Уралмаша Сергея Степановича Агеева. Это большая утрата. Агеев посвятил свою жизнь изучению истории завода «Уралмаш». Он написал книги, посвящённые истории завода: «Неизвестный Уралмаш. История и судьбы: 1933–2003», «Главный коридор Уралмашзавода» и «Уралмашевские байки» совместно с Юрием Брилем», — написала экскурсовод Татьяна Мосунова.

Сергей Степанович Агеев работал заместителем директора музея истории Уралмашзавода и всю жизнь прожил на Уралмаше.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
12:25 В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»
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11:06 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 ДТП
10:43 Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
21:25 В Нижнем Тагиле пожар унёс жизнь человека
21:16 Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение
20:26 В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход
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18:03 Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области
17:42 Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору
17:18 Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге
17:02 Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
15:58 Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам
15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
14:05 Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
13:06 Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
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