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Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?

17.17 Воскресенье, 9 марта 2025
Фото: Вечерние ведомости
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10 марта, понедельник, 19.00
👥 Дискурс и власть: философия Фуко
Лектор Михаил Витушко обсудит 4 аспекта, определяющие философию Фуко.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 550₽ (онлайн-трансляция 350₽), включая фильтр-кофе

11 марта, вторник, 19.00
🎬 Страна.DOC: Последний материк
Документальный фильм о полярниках и мужской самоидентификации.
📍 Дома кино (ул. Луначарского, 137, Малый зал)
💸 300 рублей

12 марта, среда, 18.30 или 19.00
🎲 Вечер настольных игр
Настольные игры с чаем и хорошей компанией. В этот раз ждут следующие игры: Мачи Коро, 7 чудес, Тип-топ, Повелитель Токио
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Донат от 100 рублей, регистрация

13 марта, четверг, 18.30
👥 Арт-лекция Надежды Маценко «Джорджия О'КИФ: жизнь в пустыне»
Обзор творчества известной художницы Джорджии О'Кифф.
📍 Библиоцентр (Антона Валека, 12)
💸 400 рублей

14 марта, пятница, 19.00
🎶 Место для музыки. Выпуск 11. Прокофьев. Ночь
Рассказ о музыкальной эволюции Сергея Прокофьева.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 300 рублей

15 марта, суббота, 13.00
📚 Испанский книжный клуб La Estantería
Обсуждение рассказа «Libertad» Лулы Гомес о девочке, играющей в футбол. Минимальный уровень, необходимый для участия: А2+ / В1.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Любой донат, регистрация

16 марта, воскресенье, 18.00
📚 Презентация книг «Анти-Эдип» и «Тысяча плато» Жиля Делёза и Феликса Гваттари
Обсуждение переиздания трудов, а также разбор ключевых концепций и попытка применять их к современной гуманитарной мысли. В презентации примут участие ведущий редактор издательства «РИПОЛ классик» Даниил Тестов и переводчик книги «Анти-Эдип» Станислав Мухамеджанов.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, регистрация

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:29 В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу
13:42 УГМК-Арена поделилась правилами посещения
13:29 Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
10:46 На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки
09:42 В Каменске-Уральском выявлен новый эпизод похищения
18:03 Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
17:34 Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
16:03 В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
14:34 В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
20:40 «ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
20:02 Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру
19:42 На дорогах Свердловской области за сутки случилось 65 ДТП
19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
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