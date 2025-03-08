Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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10 марта, понедельник, 19.00👥 Дискурс и власть: философия ФукоЛектор Михаил Витушко обсудит 4 аспекта, определяющие философию Фуко.📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 550₽ (онлайн-трансляция 350₽), включая фильтр-кофе11 марта, вторник, 19.00🎬 Страна.DOC: Последний материкДокументальный фильм о полярниках и мужской самоидентификации.📍 Дома кино (ул. Луначарского, 137, Малый зал)💸 300 рублей12 марта, среда, 18.30 или 19.00🎲 Вечер настольных игрНастольные игры с чаем и хорошей компанией. В этот раз ждут следующие игры: Мачи Коро, 7 чудес, Тип-топ, Повелитель Токио📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)💸 Донат от 100 рублей, регистрация13 марта, четверг, 18.30👥 Арт-лекция Надежды Маценко «Джорджия О'КИФ: жизнь в пустыне»Обзор творчества известной художницы Джорджии О'Кифф.📍 Библиоцентр (Антона Валека, 12)💸 400 рублей14 марта, пятница, 19.00🎶 Место для музыки. Выпуск 11. Прокофьев. НочьРассказ о музыкальной эволюции Сергея Прокофьева.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)💸 300 рублей15 марта, суббота, 13.00📚 Испанский книжный клуб La EstanteríaОбсуждение рассказа «Libertad» Лулы Гомес о девочке, играющей в футбол. Минимальный уровень, необходимый для участия: А2+ / В1.📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)💸 Любой донат, регистрация16 марта, воскресенье, 18.00📚 Презентация книг «Анти-Эдип» и «Тысяча плато» Жиля Делёза и Феликса ГваттариОбсуждение переиздания трудов, а также разбор ключевых концепций и попытка применять их к современной гуманитарной мысли. В презентации примут участие ведущий редактор издательства «РИПОЛ классик» Даниил Тестов и переводчик книги «Анти-Эдип» Станислав Мухамеджанов.📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)💸 Бесплатно, регистрация