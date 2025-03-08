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Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 марта?
Фото: Вечерние ведомости
10 марта, понедельник, 19.00
👥 Дискурс и власть: философия Фуко
Лектор Михаил Витушко обсудит 4 аспекта, определяющие философию Фуко.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 550₽ (онлайн-трансляция 350₽), включая фильтр-кофе
11 марта, вторник, 19.00
🎬 Страна.DOC: Последний материк
Документальный фильм о полярниках и мужской самоидентификации.
📍 Дома кино (ул. Луначарского, 137, Малый зал)
💸 300 рублей
12 марта, среда, 18.30 или 19.00
🎲 Вечер настольных игр
Настольные игры с чаем и хорошей компанией. В этот раз ждут следующие игры: Мачи Коро, 7 чудес, Тип-топ, Повелитель Токио
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Донат от 100 рублей, регистрация
13 марта, четверг, 18.30
👥 Арт-лекция Надежды Маценко «Джорджия О'КИФ: жизнь в пустыне»
Обзор творчества известной художницы Джорджии О'Кифф.
📍 Библиоцентр (Антона Валека, 12)
💸 400 рублей
14 марта, пятница, 19.00
🎶 Место для музыки. Выпуск 11. Прокофьев. Ночь
Рассказ о музыкальной эволюции Сергея Прокофьева.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 300 рублей
15 марта, суббота, 13.00
📚 Испанский книжный клуб La Estantería
Обсуждение рассказа «Libertad» Лулы Гомес о девочке, играющей в футбол. Минимальный уровень, необходимый для участия: А2+ / В1.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Любой донат, регистрация
16 марта, воскресенье, 18.00
📚 Презентация книг «Анти-Эдип» и «Тысяча плато» Жиля Делёза и Феликса Гваттари
Обсуждение переиздания трудов, а также разбор ключевых концепций и попытка применять их к современной гуманитарной мысли. В презентации примут участие ведущий редактор издательства «РИПОЛ классик» Даниил Тестов и переводчик книги «Анти-Эдип» Станислав Мухамеджанов.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, регистрация
👥 Дискурс и власть: философия Фуко
Лектор Михаил Витушко обсудит 4 аспекта, определяющие философию Фуко.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 550₽ (онлайн-трансляция 350₽), включая фильтр-кофе
11 марта, вторник, 19.00
🎬 Страна.DOC: Последний материк
Документальный фильм о полярниках и мужской самоидентификации.
📍 Дома кино (ул. Луначарского, 137, Малый зал)
💸 300 рублей
12 марта, среда, 18.30 или 19.00
🎲 Вечер настольных игр
Настольные игры с чаем и хорошей компанией. В этот раз ждут следующие игры: Мачи Коро, 7 чудес, Тип-топ, Повелитель Токио
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Донат от 100 рублей, регистрация
13 марта, четверг, 18.30
👥 Арт-лекция Надежды Маценко «Джорджия О'КИФ: жизнь в пустыне»
Обзор творчества известной художницы Джорджии О'Кифф.
📍 Библиоцентр (Антона Валека, 12)
💸 400 рублей
14 марта, пятница, 19.00
🎶 Место для музыки. Выпуск 11. Прокофьев. Ночь
Рассказ о музыкальной эволюции Сергея Прокофьева.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 300 рублей
15 марта, суббота, 13.00
📚 Испанский книжный клуб La Estantería
Обсуждение рассказа «Libertad» Лулы Гомес о девочке, играющей в футбол. Минимальный уровень, необходимый для участия: А2+ / В1.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Любой донат, регистрация
16 марта, воскресенье, 18.00
📚 Презентация книг «Анти-Эдип» и «Тысяча плато» Жиля Делёза и Феликса Гваттари
Обсуждение переиздания трудов, а также разбор ключевых концепций и попытка применять их к современной гуманитарной мысли. В презентации примут участие ведущий редактор издательства «РИПОЛ классик» Даниил Тестов и переводчик книги «Анти-Эдип» Станислав Мухамеджанов.
📍 книжный «Буквально» (проспект Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, регистрация
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