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В Сысерти сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Сысерти сотрудники ГИБДД при проверке нетрезвого внешне дальнобойщика, ехавшего в Новосибирск, обнаружили, что нерезвым он был не только на вид.
Водителя отстранили от управления, а его транспорт задержали. Теперь дальнобойщику грозит административная ответственность за «пьяную езду» (административная ответственность).
«Алкотестер подтвердил подозрения: уровень алкоголя в выдохе водителя составил 0,216 мг/л. 40-летний житель Ставропольского края с солидным водительским стажем — 22 года, признался, что накануне употреблял пиво»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Водителя отстранили от управления, а его транспорт задержали. Теперь дальнобойщику грозит административная ответственность за «пьяную езду» (административная ответственность).
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