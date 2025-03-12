В Сысерти сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика





рассказали в областном УГИБДД. «Алкотестер подтвердил подозрения: уровень алкоголя в выдохе водителя составил 0,216 мг/л. 40-летний житель Ставропольского края с солидным водительским стажем — 22 года, признался, что накануне употреблял пиво»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сысерти сотрудники ГИБДД при проверке нетрезвого внешне дальнобойщика, ехавшего в Новосибирск, обнаружили, что нерезвым он был не только на вид.Водителя отстранили от управления, а его транспорт задержали. Теперь дальнобойщику грозит административная ответственность за «пьяную езду» (административная ответственность).