В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня утром в Асбесте произошел пожар на улице Промышленной. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание произошло в здании цеха на промплощадке. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров.Как сообщило МЧС России по Свердловской области, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Экипажи пожарных работали на месте более полутора часов, в течение которых удалось локализовать и полностью ликвидировать огонь.Для борьбы с пожаром было задействовано пять единиц специальной техники и 14 человек личного состава.