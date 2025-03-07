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В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»
Фото: МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Асбесте произошел пожар на улице Промышленной. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание произошло в здании цеха на промплощадке. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров.
Как сообщило МЧС России по Свердловской области, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Экипажи пожарных работали на месте более полутора часов, в течение которых удалось локализовать и полностью ликвидировать огонь.
Для борьбы с пожаром было задействовано пять единиц специальной техники и 14 человек личного состава.
Как сообщило МЧС России по Свердловской области, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Экипажи пожарных работали на месте более полутора часов, в течение которых удалось локализовать и полностью ликвидировать огонь.
Для борьбы с пожаром было задействовано пять единиц специальной техники и 14 человек личного состава.
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