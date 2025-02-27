В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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7 марта вечером на фасаде нового дома хоккейной команды «Автомобилист» в Екатеринбурге был показан видеоролик с поздравлениями для женщин в преддверии 8 Марта. На медиафасаде появились строки из стихотворения Эдуарда Асадова «Я любить тебя буду, можно».«Я в глазах твоих утону – Можно? Ведь в глазах твоих утонуть – счастье!» — такие слова можно было увидеть на фоне. Поздравление продлится и 8 Марта с 18:30 до 22:30.Организаторы акции отметили, что арена будет транслировать важные события города, а также анонсы спортивных состязаний и общественных мероприятий. Площадь медиафасада составляет 14 854 м².Первый матч на новой арене состоится 10 марта, и для сбора обратной связи от болельщиков и горожан был создан телеграм-бот @Homearena_test_bot. Все отзывы, замечания и пожелания помогут организаторам сделать визит в новый дом ХК «Автомобилист» максимально комфортным и приятным.