Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта

11.42 Суббота, 8 марта 2025
Скриншот из видео: УГМК-Арена
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
7 марта вечером на фасаде нового дома хоккейной команды «Автомобилист» в Екатеринбурге был показан видеоролик с поздравлениями для женщин в преддверии 8 Марта. На медиафасаде появились строки из стихотворения Эдуарда Асадова «Я любить тебя буду, можно».

«Я в глазах твоих утону – Можно? Ведь в глазах твоих утонуть – счастье!» — такие слова можно было увидеть на фоне. Поздравление продлится и 8 Марта с 18:30 до 22:30.

Организаторы акции отметили, что арена будет транслировать важные события города, а также анонсы спортивных состязаний и общественных мероприятий. Площадь медиафасада составляет 14 854 м².

Первый матч на новой арене состоится 10 марта, и для сбора обратной связи от болельщиков и горожан был создан телеграм-бот @Homearena_test_bot. Все отзывы, замечания и пожелания помогут организаторам сделать визит в новый дом ХК «Автомобилист» максимально комфортным и приятным.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Билеты на первый матч КХЛ на «УГМК арене» можно будет купить с 7 марта
27 февраля 2025
Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
07 марта 2025
В чат-бот «УГМК-Арены» пришло более 100 сообщений после тестового матча
01 марта 2025
У хоккейных болельщиков появилась возможность протестировать «УГМК-арену»
28 февраля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
20:40 «ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
20:02 Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру
19:42 На дорогах Свердловской области за сутки случилось 65 ДТП
19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
18:49 На Верх-Исетском пруду хотят восстановить «детский» маяк отряда «Каравелла»
18:37 Треть из девяти вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:47 -24°C обещают синоптики в выходные в Свердловской области
17:00 Одного из обвиняемых по делу о похищении из-за долга в Екатеринбурге отправили в СИЗО
16:30 Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
15:53 Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
14:25 В свердловской ОДКБ открыли выставку, посвящённую мамам особенных детей
14:09 С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
13:49 СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
12:22 У екатеринбуржцев почти в четыре раза чаще стали находить рак
11:39 Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
11:32 В Свердловскую область привезли 10 тонн клубники из Турции
11:06 В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
20:40 «ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
20:02 Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру
19:42 На дорогах Свердловской области за сутки случилось 65 ДТП
19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
18:49 На Верх-Исетском пруду хотят восстановить «детский» маяк отряда «Каравелла»
18:37 Треть из девяти вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:47 -24°C обещают синоптики в выходные в Свердловской области
17:00 Одного из обвиняемых по делу о похищении из-за долга в Екатеринбурге отправили в СИЗО
16:30 Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
15:53 Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
14:25 В свердловской ОДКБ открыли выставку, посвящённую мамам особенных детей
14:09 С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
13:49 СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
12:22 У екатеринбуржцев почти в четыре раза чаще стали находить рак
11:39 Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
11:32 В Свердловскую область привезли 10 тонн клубники из Турции
11:06 В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK