Необычные услуги Екатеринбурга: от оживленных фотографий до индивидуальных комиксов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На платформе Авито жители Екатеринбурга могут найти ряд нетипичных услуг. Первая из них — анимация фотографий. Специалисты предлагают оживление изображений, что позволяет добавить в них знаменитостей, сказочных персонажей или экзотических животных. Эта услуга подходит как для архивных, так и для современных снимков, а стоимость начинается от 500 рублей.Следующей в списке стоит возможность заказать индивидуальный комикс. Всего за 24 часа профессионалы превратят вашу идею в иллюстрированный рассказ в стиле Marvel. После согласования заказчик получит печатный вариант на глянцевой бумаге. Стоимость этого проекта составляет 4,9 тысячи рублей.Замыкает подборку услуга по составлению резюме. Специалисты откорректируют и проверят текст, помогут разместить его на различных платформах, а также заполнить анкету соискателя. В качестве бонуса клиентам предоставляются часто задаваемые вопросы на собеседованиях. Цена за эту услугу стартует от 900 рублей.