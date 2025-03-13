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Свердловская ГАИ предупреждает о скользких дорогах после снегопадов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о риске заносов на фоне ухудшившейся дорожной ситуации после снегопадов.
Водителям советуют выбирать безопасную скорость и избегать резких манёвров. Пешеходам также рекомендуют быть осторожнее.
«Сочетание талого снега, наледи и грязи делает дороги особенно опасными, создавая риск заноса и потери контроля над транспортным средством»,
– говорится в сообщении областного УГИБДД.
Водителям советуют выбирать безопасную скорость и избегать резких манёвров. Пешеходам также рекомендуют быть осторожнее.
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