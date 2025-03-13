Свердловская ГАИ предупреждает о скользких дорогах после снегопадов





– говорится в сообщении областного УГИБДД. «Сочетание талого снега, наледи и грязи делает дороги особенно опасными, создавая риск заноса и потери контроля над транспортным средством»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о риске заносов на фоне ухудшившейся дорожной ситуации после снегопадов.Водителям советуют выбирать безопасную скорость и избегать резких манёвров. Пешеходам также рекомендуют быть осторожнее.