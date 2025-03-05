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В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге продолжается цикл лекций «Просто шедевр», в рамках которого искусствоведы и музейные специалисты рассказывают о знаковых произведениях мирового искусства. Очередная встреча состоится 18 марта в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского.
В качестве лектора выступит Тамара Галеева, заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Она представит слушателям творчество Михаила Ларионова — одного из ведущих художников русского авангарда — и его знаменитую серию «Венеры». Этот цикл, созданный около 1912 года, представляет собой ироничное переосмысление классического образа богини любви.
Лекция о необычных Венерах пройдёт 18 марта в 18.30 в литературной гостиной основного здания Белинки. Вход свободный, но организаторы просят пройти несложную процедуру онлайн-регистрации.
В качестве лектора выступит Тамара Галеева, заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Она представит слушателям творчество Михаила Ларионова — одного из ведущих художников русского авангарда — и его знаменитую серию «Венеры». Этот цикл, созданный около 1912 года, представляет собой ироничное переосмысление классического образа богини любви.
Художник изображал своих Венер с чертами, которые соответствовали народным представлениям об идеале красоты в разных культурах. В итоге появились «Венера кацапская», «Венера еврейская» и «Венера цыганская». Также были разработаны эскизы для ещё ряда работ, включая «Венеру молдаванскую», «Венеру греческую», «Венеру китайскую» и другие. Художник пародировал традиционные каноны живописи, демонстрируя, насколько субъективны идеалы красоты в разные эпохи и у разных народов, — рассказывает телеграм-канал «Екатарсис».
Лекция о необычных Венерах пройдёт 18 марта в 18.30 в литературной гостиной основного здания Белинки. Вход свободный, но организаторы просят пройти несложную процедуру онлайн-регистрации.
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