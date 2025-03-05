В Екатеринбурге расскажут о «Венерах» Михаила Ларионова

Художник изображал своих Венер с чертами, которые соответствовали народным представлениям об идеале красоты в разных культурах. В итоге появились «Венера кацапская», «Венера еврейская» и «Венера цыганская». Также были разработаны эскизы для ещё ряда работ, включая «Венеру молдаванскую», «Венеру греческую», «Венеру китайскую» и другие. Художник пародировал традиционные каноны живописи, демонстрируя, насколько субъективны идеалы красоты в разные эпохи и у разных народов, — рассказывает телеграм-канал «Екатарсис».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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