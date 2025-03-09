Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за неделю зарегистрировано 62 пожара. Из них 28 возгораний были ликвидированы в жилых домах. По информации МЧС, в результате этих инцидентов один человек был спасён, однако двое погибли.Наиболее резонансным случаем стал пожар в Первоуральске на улице Емлина, где загорелась квартира в пятиэтажном доме. Самостоятельно эвакуировались восемь человек, а шесть жильцов были выведены с помощью спасательных устройств. Один человек получил травмы.По данным МЧС Свердловской области, причиной возгорания стал электровелосипед, находившийся на зарядке. Из-за аварийного режима работы аккумулятор воспламенился и охватил огнём 15 кв. м квартиры.