За сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За сутки в Свердловской области зарегистрировали 129 дорожно-транспортных происшествий, три из которых привели к травмам трех участников.Анализ причин аварий от ГИБДД показал, что небезопасная скорость остается одной из главных проблем. Многие водители не учитывают погодные условия и состояние дороги, что увеличивает риск аварий. Кроме того, нарушения правил проезда перекрестков также часто приводят к столкновениям.Ещё причинами ДТП является несоблюдение дистанции между автомобилями, отвлеченное вождение и поспешные маневры, особенно на пешеходных переходах.