ДТП с питбайками в Свердловской области: пострадала 10-летняя девочка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Полевском произошло ДТП с участием подростков на питбайках, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Авария случилась 15 марта на трассе «Полевской—Мраморское».Как сообщили в ГИБДД, 14-летний подросток, управлявший питбайком ZUUM PX250 и буксировавший другой питбайк KAYO BASIC TT140 за котороым был 15-летний подросток, не справился с управлением и сбил девочку, которая шла по обочине. Пострадавшую доставили в больницу с переломом голени. Хотя ребята были в шлемах, ни один из них не имел водительских прав.Родители подростков привлечены к ответственности за передачу питбайков несовершеннолетним. Дело передано в отдел по делам несовершеннолетних. Также планируется обратиться к мотошколе, где учится один из водителей, чтобы предотвратить подобные инциденты.