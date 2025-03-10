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ДТП с питбайками в Свердловской области: пострадала 10-летняя девочка

11.17 Воскресенье, 16 марта 2025
Фото: ГИБДД Свердловской области
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В Полевском произошло ДТП с участием подростков на питбайках, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Авария случилась 15 марта на трассе «Полевской—Мраморское».

Как сообщили в ГИБДД, 14-летний подросток, управлявший питбайком ZUUM PX250 и буксировавший другой питбайк KAYO BASIC TT140 за котороым был 15-летний подросток, не справился с управлением и сбил девочку, которая шла по обочине. Пострадавшую доставили в больницу с переломом голени. Хотя ребята были в шлемах, ни один из них не имел водительских прав.

Родители подростков привлечены к ответственности за передачу питбайков несовершеннолетним. Дело передано в отдел по делам несовершеннолетних. Также планируется обратиться к мотошколе, где учится один из водителей, чтобы предотвратить подобные инциденты.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:29 В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
11:57 В Свердловской области ищут пропавшего 14-летнего мальчика
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18:23 Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
12:25 В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»
11:49 Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан
11:06 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 ДТП
10:43 Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
21:25 В Нижнем Тагиле пожар унёс жизнь человека
21:16 Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение
20:26 В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход
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19:22 Почти все свердловские пожары минувшего четверга пришлись на жилой сектор
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