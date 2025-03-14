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Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы

11.28 Понедельник, 17 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Белоярском вынесли приговору местную жительницу, которая прошла в местную школу с ножом и стала угрожать директрисе убийством.

Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, 3 декабря 2024 года дама вооружилась ножом, отправилась к директрисе школы и стала замахиваться на него и угрожать убийством. Поводом стали накрашенные губы у дочери знакомых, с которыми она в тот день распивала спиртное. Каким-то образом женщина связана яркие губы девочки с тем, что в школе по отношению подростков могут совершаться противоправные действия, и решила сама разобраться в происходящем.

За директрису тогда заступился находившийся в приёмной мужчина. Он помог ей покинуть кабинет. После этого вооружённая барышня сама покинула школу, оставив свой нож на стойке вахтера. Позже её задержали сотрудники полиции.

Сначала суд назначил ей 11 месяцев лишения свободны, но потом на основании статьи 53.1 УК РФ заменил его на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Свою вину женщина полностью признала, перед директрисой извинилась.

В прокуратуре также отметили, что сам факт того, что неизвестная женщина пронесла в школу нож, не остался без внимания. После произошедшего ведомство с участием Росгвардии проверила школу на соблюдение антитеррористических мер и выявила нарушения.

«В связи с нарушениями при организации пропускного режима и внутриобъектовых обходов в отношении директора школы прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ – "нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов", по результатам рассмотрения, которого указанное должностное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей»,

– рассказали в ведомстве.


Также женщину привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:13 В УрФУ разработали технологию создания оптического волокна
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12:06 СМИ сообщают о толпах иностранцев возле миграционного центра на улице Чекистов в Екатеринбурге
11:28 Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы
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08:34 Глава СК потребовал доклад по факту смерти 18-летнего парня в Нижнем Тагиле
19:07 В Екатеринбург вернутся холода. В течение недели будут идти мокрый снег и дождь
18:37 Мужчину обвиняют в смерти знакомого в Нижнем Тагиле после удара колуном
18:19 Куда сходить в Екатеринбурге с 17 по 23 марта?
17:02 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 106 ДТП
15:55 В Екатеринбурге задержали активиста во время пикета в поддержку «Фонда Ройзмана*»
14:57 В Свердловской области за неделю зарегистрировано 62 пожара
13:49 Необычные услуги Екатеринбурга: от оживленных фотографий до индивидуальных комиксов
13:29 В Екатеринбурге 15-летний подросток попал под колеса автомобиля на красном сигнале светофора
11:57 В Свердловской области ищут пропавшего 14-летнего мальчика
11:17 ДТП с питбайками в Свердловской области: пострадала 10-летняя девочка
19:17 Екатерина Мизулина получила жалобы от учеников СУНЦ УрФУ на давление со стороны администрации после отравления
18:23 Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
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