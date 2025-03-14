Принудительными работами наказали жительницу Белоярского за угрозу директрисе школы





– рассказали в ведомстве. «В связи с нарушениями при организации пропускного режима и внутриобъектовых обходов в отношении директора школы прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ – "нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов", по результатам рассмотрения, которого указанное должностное лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Белоярском вынесли приговору местную жительницу, которая прошла в местную школу с ножом и стала угрожать директрисе убийством.Как рассказали Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, 3 декабря 2024 года дама вооружилась ножом, отправилась к директрисе школы и стала замахиваться на него и угрожать убийством. Поводом стали накрашенные губы у дочери знакомых, с которыми она в тот день распивала спиртное. Каким-то образом женщина связана яркие губы девочки с тем, что в школе по отношению подростков могут совершаться противоправные действия, и решила сама разобраться в происходящем.За директрису тогда заступился находившийся в приёмной мужчина. Он помог ей покинуть кабинет. После этого вооружённая барышня сама покинула школу, оставив свой нож на стойке вахтера. Позже её задержали сотрудники полиции.Сначала суд назначил ей 11 месяцев лишения свободны, но потом на основании статьи 53.1 УК РФ заменил его на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.Свою вину женщина полностью признала, перед директрисой извинилась.В прокуратуре также отметили, что сам факт того, что неизвестная женщина пронесла в школу нож, не остался без внимания. После произошедшего ведомство с участием Росгвардии проверила школу на соблюдение антитеррористических мер и выявила нарушения.Также женщину привлекли к дисциплинарной ответственности.