Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялось пересмотрение дела многодетного отца Эдуарда Суханова, и вместо выдворения ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе седьмого кассационного суда, как сообщает E1.Эдуард Суханов, родом из Казахстана, живет в России с 2004 года. Он вместе с семьей обосновался в Первоуральске, где его жена Ольга ожидает пятого ребенка. В октябре 2024 года мужчине грозило выдворение из-за просроченной на месяц регистрации.«14 марта 2025 года из центра временного содержания иностранных граждан УВМ УМВД России по городу Екатеринбургу был освобожден многодетный отец из Первоуральска. Семья счастлива. Завтра его супруга ложится в родильный дом — у нее по плану рождение пятого ребенка!», — сообщает президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова.