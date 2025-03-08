Возрастное ограничение 18+

Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан

11.49 Суббота, 15 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге состоялось пересмотрение дела многодетного отца Эдуарда Суханова, и вместо выдворения ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе седьмого кассационного суда, как сообщает E1.

Эдуард Суханов, родом из Казахстана, живет в России с 2004 года. Он вместе с семьей обосновался в Первоуральске, где его жена Ольга ожидает пятого ребенка. В октябре 2024 года мужчине грозило выдворение из-за просроченной на месяц регистрации.

«14 марта 2025 года из центра временного содержания иностранных граждан УВМ УМВД России по городу Екатеринбургу был освобожден многодетный отец из Первоуральска. Семья счастлива. Завтра его супруга ложится в родильный дом — у нее по плану рождение пятого ребенка!», — сообщает президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
08 марта 2025
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за взятки за содействие иностранцу в сдаче экзамена
11 марта 2025
Экс-министру Смирнову продлили содержание в СИЗО до 17 мая
12 марта 2025
Обвиняемого в похищении немой девочки в Екатеринбурге оставили в СИЗО
10 марта 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уральские предприниматели рискуют обанкротиться из-за различий между российским и китайским таможенными законодательствами

Разбираемся, как разница в правилах приводит к многомилионным потерям, росту цен в российских магазинах и даже уголовкам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
12:25 В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»
11:49 Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан
11:06 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 ДТП
10:43 Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
21:25 В Нижнем Тагиле пожар унёс жизнь человека
21:16 Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение
20:26 В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход
19:49 УрФУ подготовит очередную «порцию» экскурсоводов
19:22 Почти все свердловские пожары минувшего четверга пришлись на жилой сектор
19:07 История Екатеринбургского метро зазвучит в новом формате
18:03 Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области
17:42 Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору
17:18 Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге
17:02 Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
15:58 Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам
15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
14:05 Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
13:06 Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
12:44 Режевской суд расторг брак россиянки и гражданина Таджикистана
11:16 Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных после отравления в СУНЦ УрФУ
Все новости Свердловской области
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
Все новости России и мира
16:42 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса и пьяного пешехода
16:29 В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры
16:02 В Екатеринбурге врачи спасли стопу 63-летнего пациента с диабетом
15:37 В Екатеринбурге ушёл из жизни исследователь истории Уралмаша Сергей Агеев
12:25 В Асбесте ликвидирован пожар площадью 700 «квадратов»
11:49 Многодетного отца из Первоуральска решили не выдворять в Казахстан
11:06 За сутки в Свердловской области зарегистрировано 129 ДТП
10:43 Премьера спектакля про Бориса Рыжего состоится в Екатеринбурге
21:25 В Нижнем Тагиле пожар унёс жизнь человека
21:16 Убийца внука отправлен екатеринбургским судом на принудительное лечение
20:26 В Екатеринбурге под «патриотичную» машину попал пешеход
19:49 УрФУ подготовит очередную «порцию» экскурсоводов
19:22 Почти все свердловские пожары минувшего четверга пришлись на жилой сектор
19:07 История Екатеринбургского метро зазвучит в новом формате
18:03 Синоптики предупреждают о ветре до 18 метров секунду в субботу в Свердловской области
17:42 Дело экс-директора спецшколы, в которой насиловали детей, вернули прокурору
17:18 Глава СК поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Солнечном в Екатеринбурге
17:02 Власти Екатеринбурга обещают отремонтировать в 2025 году 26 километров дорог
15:58 Свердловским муниципалитетам поручили готовиться к пожароопасному сезону и паводкам
15:36 В Екатеринбурге накрыли огромный склад с опасными «электронными курилками и жижами»
15:00 В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело пустившихся «во все тяжкие» жителей Режа
14:23 На Эльмаше пропала 14-летняя девочка с пирсингом
14:05 Екатеринбуржцам посоветовали забыть про белую обувь до мая
13:06 Бросившую на скамейке новорождённого сына мать из Нижнего Тагила отправили в СИЗО
12:44 Режевской суд расторг брак россиянки и гражданина Таджикистана
11:16 Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных после отравления в СУНЦ УрФУ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK