У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку





– рассказали в ГУФССП. «"Лексус" эвакуирован на специализированную автостоянку и передан на ответственное хранение. В случае если должник не погасит задолженность перед своими детьми, транспортное средство будет передано на оценку и реализацию в ТУ Росимущества. Также за неуплату средств на содержание детей отцу грозит административная и уголовная ответственность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге приставы разыскали и арестовали «Лексус» местного жителя, который не хотел платить алименты своим детям – сыновьям, 2014 и 2010 годов рождения. Сумма долга превышала миллиона рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, когда отделением Ленинского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, удалось выяснить, что у мужчины есть Lexus LX 570, принадлежащий ему на праве собственности. Но свой автомобиль он скрывал.Машину объявили в исполнительский розыск, и вскоре обнаружили её на Эльмаше в районе улицы Ритслянда.