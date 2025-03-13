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У неплатившего алименты детям отца из Екатеринбурга арестовали дорогую иномарку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге приставы разыскали и арестовали «Лексус» местного жителя, который не хотел платить алименты своим детям – сыновьям, 2014 и 2010 годов рождения. Сумма долга превышала миллиона рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, когда отделением Ленинского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, удалось выяснить, что у мужчины есть Lexus LX 570, принадлежащий ему на праве собственности. Но свой автомобиль он скрывал.
Машину объявили в исполнительский розыск, и вскоре обнаружили её на Эльмаше в районе улицы Ритслянда.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, когда отделением Ленинского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов, удалось выяснить, что у мужчины есть Lexus LX 570, принадлежащий ему на праве собственности. Но свой автомобиль он скрывал.
Машину объявили в исполнительский розыск, и вскоре обнаружили её на Эльмаше в районе улицы Ритслянда.
«"Лексус" эвакуирован на специализированную автостоянку и передан на ответственное хранение. В случае если должник не погасит задолженность перед своими детьми, транспортное средство будет передано на оценку и реализацию в ТУ Росимущества. Также за неуплату средств на содержание детей отцу грозит административная и уголовная ответственность»,
– рассказали в ГУФССП.
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