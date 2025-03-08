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В Екатеринбурге задержали активиста во время пикета в поддержку «Фонда Ройзмана»*
Фото предоставлено Дмитрием Рыковым для «ОВД-Ифно» (иноагент)
В центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, был задержан активист Дмитрий Рыков, который вышел на одиночный пикет с плакатом «Руки прочь от Фонда Ройзмана*». После этого мужчину доставили в отдел полиции № 9. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.
Вскоре после задержания Рыкова отпустили, не составив на него протокол. Однако силовики изъяли его плакат.
Напомним, что областное управление Минюста потребовало ликвидировать фонд Евгения Ройзмана*, обвинив организацию в нецелевых тратах и формальных нарушениях.
* Минюст внёс в реестр иноагентов
Вскоре после задержания Рыкова отпустили, не составив на него протокол. Однако силовики изъяли его плакат.
Напомним, что областное управление Минюста потребовало ликвидировать фонд Евгения Ройзмана*, обвинив организацию в нецелевых тратах и формальных нарушениях.
* Минюст внёс в реестр иноагентов
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