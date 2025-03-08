В Екатеринбурге задержали активиста во время пикета в поддержку «Фонда Ройзмана»*

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, был задержан активист Дмитрий Рыков, который вышел на одиночный пикет с плакатом «Руки прочь от Фонда Ройзмана*». После этого мужчину доставили в отдел полиции № 9. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.Вскоре после задержания Рыкова отпустили, не составив на него протокол. Однако силовики изъяли его плакат.Напомним, что областное управление Минюста потребовало ликвидировать фонд Евгения Ройзмана*, обвинив организацию в нецелевых тратах и формальных нарушениях.