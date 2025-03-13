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Глава СК ждёт доклад о многоквартирном доме с трещинами в котором живут переселенцы и сироты в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Бисерть Свердловской области. В этом доме живут переселенцы из аварийного жилья и сироты.
По информации СК России, жильцы дома на улице Октябрьской сообщили о многочисленных трещинах, которые появились всего через два года после сдачи здания в эксплуатацию в 2021 году. Также есть подозрения, что квартиры были куплены по завышенным ценам, что может указывать на возможные нарушения в процессе продажи жилья.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщает СК.
По информации СК России, жильцы дома на улице Октябрьской сообщили о многочисленных трещинах, которые появились всего через два года после сдачи здания в эксплуатацию в 2021 году. Также есть подозрения, что квартиры были куплены по завышенным ценам, что может указывать на возможные нарушения в процессе продажи жилья.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщает СК.
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