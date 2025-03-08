В Свердловской области работнику железной дороги выплатили более 4,2 млн рублей после проверки прокуратуры

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура завершила проверку по обращению работника Свердловской железной дороги, который долгие годы не получал надбавку к заработной плате. В ходе проверки выяснилось, что с октября 2018 года по сентябрь 2023 года ему не выплачивались положенные средства за работу в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.Задолженность по выплате составила более 4,2 млн рублей. Прокуратура направила представление руководству предприятия с требованием разобраться в ситуации и выполнить обязательства перед сотрудником.После рассмотрения представления работодатель выполнил требования прокуратуры и произвел выплату надбавки, а также компенсацию за задержку.