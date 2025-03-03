Лекции о социально-экономическом неравенстве пройдут в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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11 марта в Ельцин-центре пройдет лекция Кирилла Борисова, кандидата физико-математических наук и доктора экономических наук, посвященная теме социально-экономического неравенства.Лекция станет частью цикла «Актуальные экономические исследования», организованного совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и затронет вопросы о причинах экономического неравенства и его влиянии на общество и экономику.Вход на лекцию свободный, но необходима предварительная регистрация. Начало в 19:00.